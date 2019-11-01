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Видеоподборка "странных" голов английской Премьер-лиги к Хэллоуину

08:52 72 Читати українською
Видеоподборка "странных" голов английской Премьер-лиги к Хэллоуину
Представители Украины в АПЛ / Фото из открытых источников

Официальный Youtube-канал АПЛ к "Вечеру всех святых" опубликовал нарезку причудливых голов чемпионата.

Специально к Хэллоуину английская Премьер-лига обнародовала подборку самых странных голов в чемпионате. Этот видеоряд был представлен на официальном Youtube-канале АПЛ. Наслаждаемся причудливыми голами.

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