Видеоподборка "странных" голов английской Премьер-лиги к Хэллоуину

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Кто может помешать Динамо взять Кубок, или Вспоминая Роберто Карлоса, Роналду и судью: соцсети о бое с Шахтером в 1/8Украина — 31 окт 1204
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Динамо – Шахтер: драма в 1/8 Кубка Украины – 2 удаления, золотой гол украинского Рамоса и одно из лучших сраженийУкраина — 31 окт 6380