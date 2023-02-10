Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко радий за свого друга Михайла Мудрика, але не поспішає йти його шляхом.

"Поки що я не залишаю Шахтар і пов'язую своє майбутнє із цим клубом. Ходили чутки, що мною цікавився Брайтон узимку, але трансферне вікно вже зачинено. Думаю, влітку ситуація може прояснитися.

Мудрик перетворив помилку на розкішний гол – відео шедевра українця з тренування Челсі

Так, я відчував, що Мудрик піде з команди. Він чудовий гравець, чудовий професіонал. Він був одним із лідерів Шахтаря, заслужив на таку нагороду. Він мріяв грати на найвищому рівні. Ми досі підтримуємо зв'язок, і Михайло у захваті від того, що отримав у Лондоні.

Частину грошей із трансферу Мудрика відправлено на допомогу ЗСУ. Вкрай важливо зараз підтримати тих, хто особливо цього потребує. Я вважаю, що така допомога заслуговує на велику повагу. Власник Шахтаря дуже багато робить для України. Він також дуже допомагає нам та нашим сім'ям", – цитує Бондаренка Sportowe Fakty.

"Мессі як Ейнштейн – собі на умі": що поєднує Мілевського і козацького полковника, Шева на СТБ, історія без міфів