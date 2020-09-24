ФІФА оприлюднила дати, у які відбудуться матчі відбору на Чемпіонат світу-2022 у Катарі.

За підсумками домовленостей з Асоціацією європейських клубів і європейськими лігами Виконавчий комітет УЄФА ухвалив надолужити матчі збірних, скасовані через паузи в березні 2020 року і перенесення Євро з літа 2020-го на 2021 рік.

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Ці зустрічі будуть зіграні завдяки продовженню вікон в календарі ФІФА в березні і вересні 2021 року. У ці відрізки збірні проведуть не по два, а по три матчі відбору до ЧС-2022, який відбудеться у Катарі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Календар матчів європейських збірних у 2021 році, у випадку схвалення, матиме такий вигляд:

22 – 31 березня – 3 тури.

31 травня – 8 червня – товариські зустрічі у рамках підготовки до Євро.

30 серпня – 8 вересня – 3 тури.

4 – 12 жовтня – 2 тури.

8 – 16 листопада – 2 тури.

21 – 29 березня 2022 року – стикові матчі відбору ЧС-2022.

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