Чемпіонат світу-2022, кваліфікація, 3-й тур

Група E

Бельгія – Білорусь – 8:0

Голи: Батшуаї, 14, Ванакен, 17, 89, Троссар, 38, 76, Доку, 42, Прат, 49, Бентеке, 70

Уельс – Чехія – 1:0

Гол: Джеймс, 82

Вилучення: Робертс, 77 – Шик, 49

Група G

Гібралтар – Нідерланди – 0:7

Голи: Бергейс, 42, Л. де Йонг, 55, Депай, 61, 88, Вейналдум, 62, Мален, 64, ван де Беек, 85

Туреччина – Латвія – 3:3

Голи: Караман, 2, Чалханоглу, 33, Їлмаз, 52 (пен.) – Савалніекс, 35, Улдрікіс, 58, Ікаунієкс, 79

Чорногорія – Норвегія – 0:1

Гол: Сьорлот, 35

Бельгія з непристойним рахунком розбила Білорусь. Роберто Мартінес випустив напіврезерв, який сповна відірвався на слов'янах. Поєдинок Уельсу та Чехії і близько не був таким результативними. Обидві команди догравали матч вдесятьох, а єдиний гол організував зірковий дует Бейл – Джеймс. Вінгер Тоттенхема подав точно на голову представнику Манчестер Юнайтед, який перевисів суперника і приніс "драконам" перемогу. Бельгія із 7 очками очолює групу, а Уельс скоротив відставання від чехів до одного очка.

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Нідерланди взяли приклад зі своїх сусідів, хоча Гібралтар гідно тримався аж 42 хвилини. По перерві футбольний карлик відверто посипався, пропустивши 6 голів від Депая і компанії. Туреччина з двома перемогами йшла лідером групи, але Латвія виявилася більш непоступливою, ніж Нідерланди та Норвегія. Балтійці відігралися з рахунку 1:3, забравши додому престижне очко. Норвегія дещо реабілітувалася після ганебної поразки від турків (0:3). "Вікінгам" вистачило одного гола, щоб здолати Чорногорію. Ерлінг Холанд продовжив свою "суху" серію за збірну, тому забивати довелося Сьорлоту – 0:1.

Туреччина залишається лідером групи G, але позаду дуже щільна група переслідування – у Нідерландів, Чорногорії та Норвегії по 6 очок. Гібралтар (0) і Латвія (1) вже можуть миритися зі званням аутсайдерів.

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