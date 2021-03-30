ЧС-2022, відбір: 15:0 від Бельгії і Нідерландів, Уельс дотиснув чехів, божевільна перестрілка Туреччини та Латвії
Збірні з груп E та G завершили березневу програму відбору на чемпіонат світу.
Чемпіонат світу-2022, кваліфікація, 3-й тур
Група E
Бельгія – Білорусь – 8:0
Голи: Батшуаї, 14, Ванакен, 17, 89, Троссар, 38, 76, Доку, 42, Прат, 49, Бентеке, 70
Уельс – Чехія – 1:0
Гол: Джеймс, 82
Вилучення: Робертс, 77 – Шик, 49
Група G
Гібралтар – Нідерланди – 0:7
Голи: Бергейс, 42, Л. де Йонг, 55, Депай, 61, 88, Вейналдум, 62, Мален, 64, ван де Беек, 85
Туреччина – Латвія – 3:3
Голи: Караман, 2, Чалханоглу, 33, Їлмаз, 52 (пен.) – Савалніекс, 35, Улдрікіс, 58, Ікаунієкс, 79
Чорногорія – Норвегія – 0:1
Гол: Сьорлот, 35
Бельгія з непристойним рахунком розбила Білорусь. Роберто Мартінес випустив напіврезерв, який сповна відірвався на слов'янах. Поєдинок Уельсу та Чехії і близько не був таким результативними. Обидві команди догравали матч вдесятьох, а єдиний гол організував зірковий дует Бейл – Джеймс. Вінгер Тоттенхема подав точно на голову представнику Манчестер Юнайтед, який перевисів суперника і приніс "драконам" перемогу. Бельгія із 7 очками очолює групу, а Уельс скоротив відставання від чехів до одного очка.
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Нідерланди взяли приклад зі своїх сусідів, хоча Гібралтар гідно тримався аж 42 хвилини. По перерві футбольний карлик відверто посипався, пропустивши 6 голів від Депая і компанії. Туреччина з двома перемогами йшла лідером групи, але Латвія виявилася більш непоступливою, ніж Нідерланди та Норвегія. Балтійці відігралися з рахунку 1:3, забравши додому престижне очко. Норвегія дещо реабілітувалася після ганебної поразки від турків (0:3). "Вікінгам" вистачило одного гола, щоб здолати Чорногорію. Ерлінг Холанд продовжив свою "суху" серію за збірну, тому забивати довелося Сьорлоту – 0:1.
Туреччина залишається лідером групи G, але позаду дуже щільна група переслідування – у Нідерландів, Чорногорії та Норвегії по 6 очок. Гібралтар (0) і Латвія (1) вже можуть миритися зі званням аутсайдерів.
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