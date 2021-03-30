Чемпіонат світу-2022, кваліфікація, 3-й тур

Група H

Словаччина – Росія – 2:1

Голи: Шкріняр, 38, Мак, 74 – Фернандес, 71

Хорватія – Мальта – 3:0

Голи: Перішіч, 62, Модріч, 76 (пенальті), Брекало, 90

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Словакам у першому таймі протистояння з Росією вистачило одного удару в бік воріт, аби забити. Допоміг стандарт: на 38-й хвилині Мак подав кутовий, а Мілан Шкріняр виграв другий поверх і головою спрямував м'яч точно в кут. Після перерви гості не змогли додати в тиску. Більше того, Словаччина більше контролювала м'яч і навіть створила більше моментів. Проте, на 71-й пропустила гол у затяжній атаці росіян: кіпер господарів Куцяк відбив перед собою удар Кузяєва, а Маріо Фернандес із долею везіння таки проткнув м'яч у сітку. Та щастя команди Черчесова було недовгим. Уже за три хвилини Роберт Мак змістився із лівого кута штрафного в центр карної зони, обігравши на цьому шляху ледь не всю оборону збірної Росії, та влучно пробив у кут воріт Шуніна – 2:1!

Натомість напіврезервний склад збірної Хорватії не зумів дати ради зі скромною Мальтою. Балканці прогнозовано взяли територію під контроль, але м'яч вперто не йшов у ворота футбольного карлика. Острів'яни протрималися цілий тайм, і, зрештою, тренерському штабу хорватів довелося на старті другої половини кидати в бій зірок першої величини. На щастя, джокери з покладеним на них завданням упоралися. Спочатку Іван Перішіч із лінії воротарського замкнув простріл Барішіча. Далі Лука Модріч упевнено реалізував одинадцятиметровий за гру рукою. А на 90-й хвилині той же Перішіч вивів на порожні ворота Йосіпа Брекала – 3:0 у підсумку.

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