Чемпионат мира-2022, квалификация, 3-й тур

Группа E

Бельгия – Беларусь – 8:0

Голы: Батшуаи, 14 Ванакен, 17, 89, Троссар, 38, 76, Доку, 42, Прат, 49, Бентеке, 70

Уэльс – Чехия – 1:0

Гол: Джеймс, 82

Удаления: Робертс, 77 – Шик, 49

Группа G

Гибралтар – Нидерланды – 0:7

Голы: Бергейс, 42, Л. де Йонг, 55, Депай, 61, 88, Вейналдум, 62, Мален, 64, ван де Беек, 85

Турция – Латвия – 3:3

Голы: Караман, 2, Чалханоглу, 33, Йилмаз, 52 (пен.) – Савалниекс, 35, Улдрикис, 58, Икауниекс, 79

Черногория – Норвегия – 0:1

Гол: Серлот, 35

Бельгия с неприличным счетом разбила Беларусь. Роберто Мартинес выпустил полурезерв, который сполна оторвался на славянах. Поединок Уэльса и Чехии и близко не был таким результативными. Обе команды доигрывали матч вдесятером, а единственный гол организовал звездный дуэт Бейл – Джеймс. Вингер Тоттенхема подал точно на голову представителю Манчестер Юнайтед, который перевисел соперника и принес "драконам" победу. Бельгия с 7 очками возглавляет группу, а Уэльс сократил отставание от чехов до одного очка.

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Нидерланды взяли пример со своих соседей, хотя Гибралтар достойно держался аж 42 минуты. После перерыва футбольный карлик откровенно посыпался, пропустив 6 голов от Депая и компании. Турция с двумя победами шла лидером группы, но Латвия оказалась более неуступчивой, чем Нидерланды и Норвегия. Балтийцы отыгрались со счета 1:3, забрав домой престижное очко. Норвегия несколько реабилитировалась после позорного поражения от турок (0:3). "Викингам" хватило одного гола, чтобы одолеть Черногорию. Эрлинг Холанд продолжил свою "сухую" серию за сборную, поэтому забивать пришлось Серлоту – 0: 1.

Турция остается лидером группы G, но позади очень плотная группа преследования – у Нидерландов, Черногории и Норвегии по 6 очков. Гибралтар (0) и Латвия (1) уже могут мириться со званием аутсайдеров.

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