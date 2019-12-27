Відаль узгодив контракт з Інтером, – ЗМІ

Півзахисник Барселони Артуро Відаль узгодив особистий контракт з лідером Серії А – Інтером.

Чилієць та міланський клуб домовились про угоду до 2022 року, стверджує La Gazzetta dello Sport.

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Тепер Інтеру доведеться провести переговори з Барселоною щодо трансфера хавбека. Раніше з'явилась інформація, що каталонці хочуть за Відаля 20 млн євро, однак "змії" запропонували лише 12. Джерело також згадує про поглиблений інтерес Барселони до хавбека міланців Стефано Сенсі, який може вплинути на ситуацію з переходом 32-річного чилійця.

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До слова, у поточному сезоні Відаль провів 19 матчів за Барселону у всіх турнірах – в активі півзахисника п'ять голів і один асист.