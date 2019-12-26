Барселона будує грандіозні трансферні плани на 2020 рік – підсилення у кожну лінію

Керівництво Барселони готує чималі кадрові зміни в команді на наступний рік.

Каталонці сподіваються придбати по одному гравцю у кожну лінію, інформує Sport.es.

Барселона визначилась із сумою на зимові трансфери

Ключовим питанням буде підписання центрального хавбека, оскільки існує велика імовірність, що Відаль і Ракітіч покинуть клуб. Пріоритетним варіантом є гравець Інтера Стефано Сенсі, якого оцінюють у 50 млн євро. Кандидати для підсилення атакувальної ланки і конкуренції з Луїсом Суаресом – Лаутаро Мартінес з того-таки Інтера і Доніелл Мален з ПСВ.

Певні труднощі викликає пошук захисника. Барселона не впевнена у перспективах Самюеля Умтіті та Нелсона Семеду, однак знайти на ринку гідну заміну за доступною ціною для цих виконавці доволі складно.

До слова, влітку 2019 року "блаугранас" також здійснили трансфери практично у кожну лінію – до команди приєдналися голкіпер Нето, хавбек де Йонг і форвард Антуан Грізманн, натомість оборона залишилася без новачків.

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