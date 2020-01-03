Відаль не зміг отримати компенсацію від Барселони за невиплату бонусів

Хавбек Артуро Відаль не зміг довести правомірність своїх претензій до Барселони, яка нібито заборгувала гравцю частину обіцяних бонусів.

Запит чилійця щодо боргу свого клубу було відхилено, інформує Cadena SER.

Барселона прийняла рішення щодо майбутнього Відаля

Об'єднана комісія з Асоціації іспанських футболістів і представників Ла Ліги визнала претензії Відаля безпідставними. Різниця у 2,4 млн євро, яку вимагав 32-річний гравець, була не чітким пунктом у його контракті, а особистою інтерпретацією півзахисника та його представників, тому юридичної сили не має. Якщо Відаль захоче продовжити боротьбу з клубом, то йому доведеться звернутися до цивільного суду.

Нагадаємо, що на чилійця претендує міланський Інтер, який готовий підписати його вже у січні.

Головні виклики для Мессі у 2020 році – трофей з Аргентиною, обійти Пеле, виграти 7-й "Золотий м'яч"