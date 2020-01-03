toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Відаль не зміг отримати компенсацію від Барселони за невиплату бонусів

12:56 292 Читать на русском
Відаль не зміг отримати компенсацію від Барселони за невиплату бонусів
Артуро Відаль / Reuters

Хавбек Артуро Відаль не зміг довести правомірність своїх претензій до Барселони, яка нібито заборгувала гравцю частину обіцяних бонусів.

Запит чилійця щодо боргу свого клубу було відхилено, інформує Cadena SER.

Барселона прийняла рішення щодо майбутнього Відаля

Об'єднана комісія з Асоціації іспанських футболістів і представників Ла Ліги визнала претензії Відаля безпідставними. Різниця у 2,4 млн євро, яку вимагав 32-річний гравець, була не чітким пунктом у його контракті, а особистою інтерпретацією півзахисника та його представників, тому юридичної сили не має. Якщо Відаль захоче продовжити боротьбу з клубом, то йому доведеться звернутися до цивільного суду.

Нагадаємо, що на чилійця претендує міланський Інтер, який готовий підписати його вже у січні.

Головні виклики для Мессі у 2020 році – трофей з Аргентиною, обійти Пеле, виграти 7-й "Золотий м'яч"

blog_ava
Бенфіка завершила трансфер Вайгля – клаусула складе 100 млн євро
08:00
4222
Теги
Іспанія Артуро Відаль Артуро Відаль Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Ювентус офіційно підписав Кулусевскі
    Італія — 2 січ2284 Ювентус офіційно підписав Кулусевскі
5
год
:
41
хв
Вальядолід
20:00
Леганес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук