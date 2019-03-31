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Віда може покинути Бешикташ влітку – на екс-динамівця претендують одразу 2 європейські гранди

20:27 117 Читать на русском
Віда може покинути Бешикташ влітку – на екс-динамівця претендують одразу 2 європейські гранди
Домагой Віда / Фото Sabah

Колишній захисник Динамо, а нині гравець Бешикташа Домагой Віда влітку може покинути чемпіонат Туреччини.

Керівництво Бешикташа розглядає можливість продажу Домагоя Віди під час літнього трансферного вікна, повідомляє duhuliye.com.

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Турецький клуб оцінює екс-захисника Динамо в 15 млн євро. В послугах Домагоя зацікавлені Севілья та Рома.

Нагадаємо, 29-річний хорват захищав кольори Динамо у 2013-2018 роках.

В поточному сезоні турецької Суперліги Віда провів 23 матчі, але результативними діями не відзначався.

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Теги
Трансфери Туреччина Домагой Віда Домагой Віда Динамо Динамо Рома Рома Севілья Севілья Бешикташ Бешикташ
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