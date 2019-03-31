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Вида может покинуть Бешикташ летом – на экс-динамовца претендуют сразу 2 европейских гранда

20:27 159 Читати українською
Вида может покинуть Бешикташ летом – на экс-динамовца претендуют сразу 2 европейских гранда
Домагой Вида / Фото Sabah

Бывший защитник Динамо, а ныне игрок Бешикташа Домагой Вида летом может покинуть чемпионат Турции.

Руководство Бешикташа рассматривает возможность продажи Домагоя Виды во время летнего трансферного окна, сообщает duhuliye.com.

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Турецкий клуб оценивает экс-защитника Динамо в 15 млн евро. В услугах Домагоя заинтересованы Севилья и Рома.

Напомним, 29-летний хорват защищал цвета Динамо в 2013-2018 годах.

В текущем сезоне турецкой Суперлиги Вида провел 23 матча, но результативными действиями не отличался.

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Теги
Трансферы Турция Домагой Вида Домагой Вида Динамо Киев Динамо Киев Рома Рома Севилья Севилья Бешикташ Бешикташ
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