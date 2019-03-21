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Фанати Бешикташа влаштували овації маленькому сину Віди, який забив у порожні ворота – наймиліше відео дня

14:06 519 Читать на русском
Фанати Бешикташа влаштували овації маленькому сину Віди, який забив у порожні ворота – наймиліше відео дня
Домагой Віда з сином / фото із соцмереж

Зворушливій епізод трапився перед матчем 26-го туру чемпіонату Туреччини Бешикташ – Гезтепе (1:0).

Під час передматчевої рзминки син захисника господарів Домагоя Віди Девід бавився з м'ячем. Поки тренер давав команді вказівки поблизу центрального кола, хлопчик пройшов до порожніх воріт і відправив м'яч у сітку. Фанати Бешикташа супроводжували дії сина екс-динамівця шаленими оваціями.

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Теги
футбольні фанати Відеоновини Домагой Віда Домагой Віда Бешикташ Бешикташ Туреччина
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