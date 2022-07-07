Колишній оборонець Динамо та Бешикташа Домагой Віда має шанси розпочати кар'єру у Лізі 1.

33-річний хорват перебуває у шорт-листі Марселя для підсилення захисту, інформує журналіст Екрем Конур. Колектив нещодавно очолив земляк Віди Ігор Тудор.

Тудор став головним тренером Марселя

Наразі Домагой перебуває у статусі вільного агента, адже відмовився продовжувати контракт з турками, футболку яких одягав з 2018 року після відходу з київського Динамо.

У минулому сезоні досвідчений оборонець збірної Хорватії провів 32 поєдинки та відзначився одним голом за Бешикташ. Марсель же видав ефектну кампанію, посівши другу сходинку у турнірній таблиці Ліги 1 та виборовши право грати в груповому етапі Ліги чемпіонів.