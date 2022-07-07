У бывшего защитника Динамо и Бешикташа Домагоя Виды есть шансы начать карьеру в Лиге 1.

33-летний хорват находится в шорт-листе Марселя для усиления защиты, сообщает журналист Экрем Конур . Коллектив недавно возглавил земляк Виды Игор Тудор.

Тудор стал главным тренером Марселя

Сейчас Домагой находится в статусе свободного агента, ведь отказался продлевать контракт с турками, футболку которых одевал с 2018 года после ухода из киевского Динамо.