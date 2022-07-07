Вида может бесплатно перейти к вице-чемпионам Франции
21:40 - Читати українською
У бывшего защитника Динамо и Бешикташа Домагоя Виды есть шансы начать карьеру в Лиге 1.
33-летний хорват находится в шорт-листе Марселя для усиления защиты, сообщает журналист Экрем Конур. Коллектив недавно возглавил земляк Виды Игор Тудор.
Тудор стал главным тренером Марселя
Сейчас Домагой находится в статусе свободного агента, ведь отказался продлевать контракт с турками, футболку которых одевал с 2018 года после ухода из киевского Динамо.
В прошлом сезоне опытный защитник сборной Хорватии провел 32 поединка и отличился одним голом за Бешикташ. Марсель же выдал эффектный сезон, заняв второе место в турнирной таблице Лиги 1 и завоевав право играть в групповом этапе Лиги чемпионов.
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