Досвідчений тренер Ігор Тудор вперше у своїй кар'єрі працюватиме у Франції. Йому довірили учасника Ліги чемпіонів.

44-річний хорват сьогодні став головним тренером Марселя, інформує офіційний сайт клубу. Сторони підписали контракт на два роки.

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На тренерському містку Тудор замінив Хорхе Сампаолі, який очолив "олімпійців" на початку 2021-го і минулого сезону зробив їх віцечемпіонами Франції, вивівши у груповий раунд Ліги чемпіонів.

Попереднім місцем праці Ігора була Верона, з якої його несподівано звільнили після доволі успішного сезону (9 сходинка Серії А). Ще раніше фахівець очолював Удінезе, Хайдук, Галатасарай, ПАОК, а також був асистентом у Ювентусі та збірній Хорватії.

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