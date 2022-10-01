От Ювентуса и Ливерпуля до Динамо: топ-5 провальных стартов в Европе
16:39 - Читати українською
Старт сезона 2022/23 подарил болельщикам несколько неожиданностей – некоторые именитые клубы откровенно провалились. Какие именно? Смотрите на YouTube канале "Футбол 24".
Практически все национальные чемпионаты старого континента в конце сентября пересекли отметку в восемь отыгранных туров. Авторы "Футбол 24" сконструировали условный рейтинг из команд, которые откровенно удивили и разочаровали своим стартом.
Кто кроме киевского Динамо и туринского Ювентуса провалили первые месяцы нового сезона? Включайте видео.
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