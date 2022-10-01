Старт сезона 2022/23 подарил болельщикам несколько неожиданностей – некоторые именитые клубы откровенно провалились. Какие именно? Смотрите на YouTube канале "Футбол 24".

Практически все национальные чемпионаты старого континента в конце сентября пересекли отметку в восемь отыгранных туров. Авторы "Футбол 24" сконструировали условный рейтинг из команд, которые откровенно удивили и разочаровали своим стартом.

Кто кроме киевского Динамо и туринского Ювентуса провалили первые месяцы нового сезона? Включайте видео.