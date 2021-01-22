Колишній захисник Карпат та збірної України Артем Федецький розповів, хто з тренерів українського чемпіонату були найвимогливішими на тренуваннях.

"Найважче у футбольній кар'єрі – це як раз перший зимовий тренувальний збір. У Мірчі Луческу в Шахтарі всі хлопці плакали на першому зборі. Було дуже важко. Коли ми здавали бігові тести, бразильці часто сходили з дистанції і від перевтоми блевали в кущах.

"Вся робота нанівець": Федецький розчарований технічною поразкою України у Лізі націй

Одне з найпопулярніших важких вправ – бігти сім відрізків по 50 метрів. Треба вкластися в хвилину. Мій найкращий результат – 61 секунда (на щастя, це ще зараховувалося). Але кажуть, що серед українських тренерів справжній кошмар для футболістів – це Микола Павлов, який мучив гравців тестом Купера", – наводить слова Федецького телеканал Футбол.

Нагадаємо, Федецький свого часу виступав за цілу низку українських команд, проте найбільше запам'ятався виступами у складі Карпат і Дніпра.

Шевченко несподівано опинився серед фаворитів на заміну Лемпарду, а Челсі обрав курс