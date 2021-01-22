Бывший защитник Карпат и сборной Украины Артем Федецкий рассказал, кто из тренеров украинского чемпионата были самыми требовательными на тренировках.

"Самое трудное в футбольной карьере – это как раз первый зимний тренировочный сбор. У Мирчи Луческу в Шахтере все ребята плакали на первом сборе. Было очень тяжело. Когда мы сдавали беговые тесты, бразильцы часто сходили с дистанции и от переутомления блевали в кустах.

"Вся работа насмарку": Федецкий разочарован техническим поражением Украины в Лиге наций

Одно из самых популярных тяжелых упражнений – бежать семь отрезков по 50 метров. Надо уложиться в минуту. Мой лучший результат – 61 секунда (к счастью, это еще засчитывалось). Но говорят, что среди украинских тренеров настоящий кошмар для футболистов – это Николай Павлов, мучал игроков тестом Купера", – приводит слова Федецкого телеканал Футбол.

Напомним, Федецкий в свое время выступал за целый ряд украинских команд, однако больше всего запомнился выступлениями в составе Карпат и Днепра.

Шевченко неожиданно оказался среди фаворитов на замену Лэмпарду, а Челси выбрал курс