Півзахисник "гірників" Тарас Степаненко розповів про початок роботи з новим тренером, а також про ситуацію у команді.

"Скучив за футболом, хлопцями, тому приємно повернутися до роботи. Думаю, новий тренер має нові ідеї, буде інший футбол. Поки що втягуємось у роботу, бо хлопці у різних кондиціях. Атмосфера у команді хороша.

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Ми звикли, що у нас було багато бразильців, був Соломон з Ізраїлю, а зараз у складі усі українці. Молодим даватимуть великі шанси, і ми зараз допомагаємо їм. Важливо, щоб вони прогресували.

Щодо цілей, то, гадаю, клуб ще оголосить нам завдання на сезон. Це дуже важливо, щоби були великі цілі. Незважаючи на ситуацію, незважаючи на війну і всі труднощі, цілі мають бути найвищими. Звичайно, пішли потужні гравці, бразильці, які диктували гру в атаці, тому не можна сказати, що ми не втратимо", – сказав Степаненко у коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, Шахтар напередодні очолив хорватський фахівець Ігор Йовічевіч, підписавши з клубом контракт на 2 роки.

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