Полузащитник "горняков" Тарас Степаненко рассказал о начале работы с новым тренером, а также о ситуации в команде.

"Соскучился по футболу, ребятам, поэтому приятно вернуться к работе. Думаю, новый тренер имеет новые идеи, будет другой футбол. Пока что втягиваемся в работу, потому что ребята в разных кондициях. Атмосфера в команде хорошая.

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Мы привыкли, что у нас было много бразильцев, был Соломон из Израиля, а сейчас все украинцы. Молодым будут давать большие шансы, и мы сейчас помогаем им. Важно, чтобы они прогрессировали.

Что касается целей, то, думаю, клуб еще объявит нам задачу на сезон. Это очень важно, чтобы были большие цели. Несмотря на ситуацию, несмотря на войну и все трудности, цели должны быть самыми высокими. Конечно, ушли мощные игроки, бразильцы, диктовавшие игру в атаке, поэтому нельзя сказать, что мы не потеряем", – сказал Степаненко в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, Шахтер накануне возглавил хорватский специалист Игор Йовичевич, подписав с клубом контракт на 2 года.

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