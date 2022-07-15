Як і очікувалося, команда Ігора Йовічевіча прийматиме своїх суперників у Польщі. Саме там відбудуться номінально домашні поєдинки "гірників" у груповому турнірі ЛЧ.

Домашньою ареною Шахтаря на єврокубкову осінь-2022 стане стадіон Війська Польського, на якому виступає варшавська Легія. Відповідний договір оренди стадіону з польським клубом вже підписаний, інформує офіційний сайт "помаранчево-чорних".

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Продажем квитків на матчі у Варшаві займатиметься український клуб. За домовленістю Шахтаря та Легії, власники сезонних абонементів на домашні матчі варшавської команди сезону 2022/23 зможуть скористатися пріоритетним правом придбання квитків на ігри Ліги чемпіонів.

Також 5% виручки від продажу квитків буде передано до Legia Foundation, який від початку повномасштабної війни в України активно допомагає постраждалим.

Нагадаємо, Шахтар здобув пряму путівку в груповий турнір ЛЧ завдяки першому місцю в УПЛ 2021/22 та дискваліфікації російських клубів з єврокубків. Своїх суперників команда Ігора Йовічевіча дізнається 25 серпня – саме тоді відбудеться жеребкування групового турніру.

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