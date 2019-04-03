Від феєрії з Ярмоленком до феноменальної заміни Соля – 19-річний бомбардир перевершує Роналду та Ібру

Александер Ісак – абсолютне відкриття 2019-го року. Форвард Борусії Дортмунд, який на правах оренди грає за Віллем ІІ, забиває більше, ніж грає матчів. "Фран Соль, хто?" – вже запитують фанати і журналісти в Нідерландах.

Його історія починається з того, що 17-річного шведа масово називають "Новим Златаном". На нього полюють Барселона, Реал, Баварія і топи АПЛ. Матчі шведського АІКа відвідує якась неймовірна кількість скаутів, а сам Ібрагімовіч радить Ювентусу та ПСЖ підписати Ісака. У підсумку Александер за 8,6 млн євро переходить в один з найкращих топ-клубів за роботою з молоддю. Борусія Дортмунд наразі самотужки не змогла розкрити його талант, але зараз ми бачимо, що це проблема не стільки гравця, скільки конкрентного кризового періоду "джмелів". Після відставки Петера Боса не лише Ярмоленко відчув проблеми і недовіру нового тренера.

Ярмоленко посприяв його найкращому матчу в Борусії

Наймолодший голеадор в історії національної збірної Швеції старався, як міг, але на нього не розраховували, бо команда після фантатичного старту ризикувала пролетіти повз Лігу чемпіонів і ставку робили на досвідченіших бійців. До слова, про Андрія. Разом з екс-динамівцем швед видав феєричний матч у Кубку Німеччини проти Магдебурга. Ісак та Ярмоленко забили дебютні голи – Алекс взагалі за Борусію, українець у кубковому турнірі. Вони відмінно комбінували між собою, і це могла б стати крута парочка на кілька сезонів, але не судилось. Швед так і залишився з тим єдиним голом, а Андрій отримав декілька травм, відновився у статусі резервіста і покинув Дортмунд назавжди.

Александр Ісак. 17-річний тінейджер, якому під силу стати "новим Златаном"

"Усе, що він робить, відбувається зі швидкістю блискавки". Ідеальна характеристика, яку йому дала Marca, згадуючи, що колись Александер був предметом особливого інтересу Реала. У свої 16 він почав завойовувати перші шпальти провідних видань Швеції, забиваючи дебютні голи. Навіть Ібрагімовіч собі такого нахабства не дозволяв! Прибувши на базу Реала у Вальдебебас, він не наважився стати "королем" – можливо, досвід іншого скандинавського вундеркінда Едегора насторожив. У підсумку Борусія зробила його найдорожчим трансфером на експорт в історії першості Швеції.

Реанімація кар'єри – шляхом Соля

Ісак забив 13 голів у 30-и матчах за АІК, однак у Німеччині обмежився лише одним взяттям воріт та гольовим пасом у згаданому кубковому матчі. Непогану результативніть демонстрував у молодіжній Бундеслізі (5 голів, 2 асисти за 12 ігор), а в головній команді "джмелів" його чомусь завзято ігнорили: з 13-и зіграних матчів лише 2 в основі. І тут його історія починає нагадувати вже форварда київського Динамо Франа Соля. Той також перебрався у Віллем ІІ, граючи у дублі іменитішого клубу та мріючи про більше.

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Ісак вистрілив дуплетом у товариському матчі проти нідерландського клубу, і в Тілбургу серйозно взялись за голову. "Ми думали про нього протягом тривалого періоду", – зізнається спортивний директор клубу, колишній захисник збірної Нідерландів, срібний призер ЧС-2010 Йоріс Матейсен. "Це великий і потужний форвард, який може грати спиною до воріт і забивати". Ісак прийшов до лав середняка Ередивізії з чіткою місією – змусити забути керівництво і фанатів про Франа Соля, який наколотив 47 м'ячів за 88 матчів. Однак ніхто і гадки не мав, що це трапиться настільки феноменально швидко.

Кращий за динамівця – він уже штампує рекорди

Успадкуваши №9 від іспанця, який перейшов у Динамо за непогані гроші, Александер витратив 5 перших матчів на адаптацію. Шведу вдалось відзначитись лише раз, а Віллем ІІ програв втричі більше ігор, ніж за наступні 6. Відтоді Ісак забиває у кожному матчі: лише у чемпіонаті 9 голів за 5 турів дають нереальну середню результативність 1,8 за матч. При цьому 19-річний швед ще й 3 гольові паси віддав і вивів у фінал Кубка Нідерландів, відзначившись в основний час та реалізувавши вирішальний пенальті у післяматчевій серії. Уже 5-го травня під кінець своєї орендної пригоди позмагається за титул з Аяксом.

Фран Соль забив у Кубку Нідерландів 2018/19 4 голи, але згадки про нього тануть, як сніг на пекучому сонці, кажуть у Тілбургу. Александер – новий ідол місцевих фанатів. І його є за що любити: 4 поспіль перемоги в яскравому атакувальному стилі (загальна різниця 13:9) підняли Віллем ІІ зі статусу середняка/борця за виживання у претенденти на потрапляння у зону плей-офф Ліги Європи. Сам Ісак за цей час оформив 2 дублі і дебютний хет-трик, забив шалений соло-гол, який приніс перемогу над Фейєнордом, і відзначився дабл-даблом голів та асистів напередодні у виїзному матчі проти головного конкурента за 7-е місце – наймолодший, хто це зробив за 8 років у чемпіонаті.

Останнє досягнення у матчі 2-го квітня зробило його рекордсменом. Жоден інший гравець в усій історії Віллем ІІ не забивав 10 голів у своїх перших 10-и матчах Ередивізії – більше того, найближчий конкурент відзначився 8 разів. Для порівняння Фран Соль забив лише 3 м'ячі і не віддав жодного асисту за свої перші 9 ігор! Лише 3 нападники у топ-17 лігах Європи забили більше у 2019-му році в рамках чемпіонату (Мессі, Мбаппе та Сеферовіч), але якщо так піде далі, то швед не лише Соля обжене, в якого 13 голів у першій половині сезону, а й претендуватиме на глобальне лідерство.

Topscorers 2019 hoogste divisies top-17 landen Europa:

16 - Lionel Messi (Barça)

14 - Kylian Mbappé (PSG)

12 - Haris Seferovic (Benfica)

10 - Alexander Isak (Willem II)

10 - Dušan Tadic (Ajax)

10 - Sergio Agüero (Man City)

10 - Jaime Mata (Getafe)#herwil @WillemII @alex_isak — GracenoteNetherlands (@GracenoteNL) 2 квітня 2019 р.

Роналду, Ібрагімовіч та Неймар також залишилися позаду

У середньому на гол Ісак витрачає 84 хвилини. Більше хіба що в Мессі – 71, Мбаппе – 72 та Кавані – 77. У Франа було 118 в Нідерландах (Соль досі входить у топ-5 ліги за цим показником) і 124 в Україні. Годі й казати, що Алекс вже встиг перевершити усіх в Ередивізії, але він також залишив за спиною таких голеадорів, як Кріштіану Роналду (118 хвилин на 1 гол у чемпіонаті Італії), Неймара (було 87 до травми), Салаха, Кейна, Лєвандовскі, Суареса та безлічі інших суперзірок.

А якщо взяти старт Ісака в чемпіонаті Нідерландів, то Ібрагімовіч для досягнення свого "наступника" потребував 38 матчів, тобто майже в 4 рази більше. При цьому грав Златан не за середняк, а у складі нідерландського гранда Аякса.

Фран Соль, хто?

Ісак вражає не лише на індивідуальному рівні. Він впливає на загальні результати команди. Якщо з іспанським форвардом, який згодом перебрався до київського Динамо, Віллем ІІ забивав у середньому 1,5 гола за матч (26 за 17), то тепер 22 за 10, що дає 2,2 за гру. Команда в середньому пробиває на 3 рази більше, ніж з Франом Солем. З влучністю теж справи покращились: 5,9 удару в площину проти 3,4 часів іспанця. Голи Алекса принесли Тілбургу вже 12 очок і фінал Кубка, а з ним на полі команда набрала загалом 18 з 30-и можливих. Ісак перебуває у топі Ередивізії за кількістю ударів і дотиків у штрафному суперника, хоча виступає тут лише з 27-го січня.

А ще це тотальний король дриблінгу серед центрфорвардів чемпіонату Нідерландів. Довгоногий швед демонструє вражаючу техніку як для своїх габаритів (1,9 м зросту). В активі Ісака 38 спроб обіграшу, тоді як той же Соль зіграв на 7 матчів більше, але використав дриблінг лише 8 разів. На 1-е квітня партнери жорстко його розіграли, змастивши дверцята авто футболіста клеєм. "У нього цього дня було вдосталь клею і на ногах", – місцева преса не шкодує компліментів, обігруючи інцидент та натякаючи на ідеальну техніку все ще юного гравця.

Цього літа Александер має повернутись у Дортмунд. Не відомо, чи вдасться там закріпитись, чи його чекають нові оренди. Аякс і Бетіс уже з'явились на горизонті. А може, б так і Динамо спробувати хоча б на сезон підсилитись таким результативним форвардом, чий арсенал дій ще багатший, ніж у Соля, і це вкрай позитивно впливає навіть на успіхи команди, яка зірок з неба не хапає?