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Циганик розповів, що має зробити Михайличенко для прогресу Динамо

21:51 344 Читать на русском
Циганик розповів, що має зробити Михайличенко для прогресу Динамо
Олексій Михайличенко / фото з відкритих джерел

Відомий журналіст Ігор Циганик в ефірі "Циганик LIVE" розповів, за яких умов київське Динамо може розраховувати на прогрес у наступному сезоні.

"Михайличенку дадуть час, щоб він розібрався, хто є хто. Ця зима стане вирішальною для багатьох футболістів Динамо.

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Якщо Михайличенко зможе розібратися, зможе зрозуміти, хто корисний, а хто ні, і зробить це об'єктивно, то, я думаю, є шанс на одужання київського Динамо вже у наступному сезоні. Якщо Михайличенку дадуть розібратися без впливу зовнішніх факторів, то Динамо може стати гідним конкурентом у боротьбі за чемпіонство і непогано проявити себе у єврокубках", – сказав Циганик.

Нагадаємо, у серпні цього року Михайличенко підписав контракт з Динамо за схемою 2+1. На цій посаді він замінив білоруського фахівця Олександра Хацкевича.

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Теги
Динамо Динамо Ігор Циганик Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
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