Циганик розповів, що має зробити Михайличенко для прогресу Динамо

Якщо Михайличенко зможе розібратися, зможе зрозуміти, хто корисний, а хто ні, і зробить це об'єктивно, то, я думаю, є шанс на одужання київського Динамо вже у наступному сезоні. Якщо Михайличенку дадуть розібратися без впливу зовнішніх факторів, то Динамо може стати гідним конкурентом у боротьбі за чемпіонство і непогано проявити себе у єврокубках", – сказав Циганик.
Нагадаємо, у серпні цього року Михайличенко підписав контракт з Динамо за схемою 2+1. На цій посаді він замінив білоруського фахівця Олександра Хацкевича.