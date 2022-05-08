Барселона вирвала перемогу над Бетісом (2:1) у виїзному матчі Прімери. Дивіться відео голів і огляд матчу.

До 76-ї хвилини зберігалися нулі на табло, жодна з команд не мала відчутної ігрової переваги. Перший гол забив Ансу Фаті. Хлопець вдруге після травми вийшов на поле і відзначився з допомогою рикошету.

Барселона обіграла Бетіс завдяки голу Альби на останніх секундах – коридор пошани від каталонців і путівка в ЛЧ

Бетіс відігрався зусиллями вихованця Барселони – Бартра замкнув подачу. Каталонці все ж вирвали перемогу, забивши вирішальний гол на останніх секундах. Постаралися ветерани: Алвес накинув, Альба ефектно завершив.

Барселона закріпилася на другому місці Прімери та гарантувала собі участь у Лізі чемпіонів на наступний сезон.