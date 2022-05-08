Барселона вырвала победу над Бетисом (2:1) в выездном матче Примеры. Смотрите видео голов и обзор матча.

До 76-й минуты сохранялись нули на табло, ни одна из команд не имела ощутимого игрового преимущества. Первый гол забил Ансу Фати. Парень второй раз после травмы вышел на поле и отличился с помощью рикошета.

Барселона обыграла Бетис благодаря голу Альбы на последних секундах – коридор почета от каталонцев и путевка в ЛЧ

Бетис отыгрался усилиями воспитанника Барселоны – Бартра замкнул подачу. Каталонцы все же вырвали победу, забив решающий гол на последних секундах. Постарались ветераны: Алвес набросил, Альба эффектно завершил.

Барселона закрепилась на втором месте Примеры и гарантировала участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.