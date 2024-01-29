Генеральний директор Твенте Арнольд Брюггінк у своєму Твіттері повідомив про те, що Угальде був проданий у Спартак. "Ми хотіли, щоб Манфред перейшов у клуб із цікавішого чемпіонату, нехай навіть улітку. Ми багато з ним розмовляли на цю тему. Однак він дав зрозуміти, що дуже хоче перейти саме в Спартак.

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Ми вважали за краще взагалі не здійснювати цей трансфер. Вести справи з Росією, очевидно, не дуже приємно. Але, як я вже сказав, гравець дуже хотів піти. За цих обставин нам довелося шукати рішення", – цитує Брюггінка офіційний сайт Твенте.

За словами директора Твенте, Спартак не перебуває в списку санкцій Нідерландів. "Юристи досліджували питання про те, чи відповідає цей трансфер правилам ведення бізнесу з Росією. Вони не знайшли жодних порушень", – зазначив Арнольд. Він визнав, що сума трансферу була вражаючою для такого скромного нідерландського клубу, як Твенте.

Спартак запропонував Угальде таку саму зарплату, яку гравець заробляв в Енсхеде.

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