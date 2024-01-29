Генеральный директор Твенте Арнольд Брюггинк в своём Твиттере сообщил о том, что Угальде был продан в Спартак. "Мы хотели, чтобы Манфред перешёл в клуб из более интересного чемпионата, пусть даже летом. Мы много с ним беседовали на эту тему. Однако он дал понять, что очень хочет перейти именно в Спартак.

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Мы предпочли вообще не совершать этот трансфер. Вести дела с Россией, очевидно, не очень приятно. Но, как я уже сказал, игрок очень хотел уйти. В этих обстоятельствах нам пришлось искать решение", – цитирует Брюггинка официальный сайт Твенте.

По словам директора Твенте, Спартак не находится в санкционном списке Нидерландов. "Юристы исследовали вопрос о том, соответствует ли этот трансфер правилам ведения бизнеса с Россией. Они не нашли никаких нарушений", – отметил Арнольд. Он признал, что сумма трансфера была впечатляющей для столь скромного нидерландского клуба, как Твенте.

Спартак предложил Угальде такую же зарплату, какую игрок зарабатывал в Энсхеде.

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