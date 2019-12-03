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Вест Хем знайшов підсилення у чемпіонаті Греції – "молоти" близькі до підписання вихованця Арсенала

19:39 447 Читать на русском
Вест Хем знайшов підсилення у чемпіонаті Греції – "молоти" близькі до підписання вихованця Арсенала
Чуба Акпом / Goal.com

Лондонський Вест Хем має намір підписати нападника грецького ПАОКа Чубу Акпома.

"Молоти" вже обговорили деталі угоди з грецьким клубом, інформує The Athletic. 24-річний футболіст повинен перейти в команду Мануеля Пеллегріні на початку січня, коли відкриється зимове трансферне вікно.

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До слова, Акпом є випускником академії лондонського Арсенала. В Англії він виступав за Брентфорд, Ковентрі, Ноттінгем Форест, Халл Сіті та Брайтон. Також в його активі є виступи за молодіжні збірні Англії різних вікових категорій.

Зазначимо, що в поточному сезоні Акпом зіграв за ПАОК 15 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи. За даними відомого порталу Transfermarkt, трансферна вартість англійця становить 3 млн євро.

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Англія Чуба Акпом Чуба Акпом Вест Хем Вест Хем ПАОК ПАОК
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