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Вест Хем продовжує боротися за вихід у єврокубки, – Пеллегріні

18:09 94 Читать на русском
Вест Хем продовжує боротися за вихід у єврокубки, – Пеллегріні
Мануель Пеллегріні / The Sun

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні розповів про завдання, які він ставить перед собою та командою в поточному сезоні.

"Я прийшов у клуб, щоб зробити з ним важливий крок і спробувати поборотися за місце в єврокубках. Такий мій менталітет, з таким завданням ми продовжуємо виступати. Звичайно, у нас були дуже хороші моменти в минулому сезоні. Ми вдало завершили минулий сезон і добре почали нинішній, тому ти завжди віриш, що результати можна поліпшити", – цитує чилійця Sky Sports.

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Нагадаємо, під керівництвом Пеллегріні лондонці наразі посідають 17 місце в турнірній таблиці АПЛ, на відстані 3 очок над зоною вильоту. "Молоти" не можуть перемогти вже протягом 7 матчів – востаннє підопічні чилійського фахівця здобували 3 очки 22-го вересня у грі проти Манчестер Юнайтед (2:0). Британська преса пише про можливу відставку Пеллегріні, а на його місце сватає Рафаеля Бенітеса та Девіда Мойєса.

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Теги
Англія Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Вест Хем Вест Хем
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