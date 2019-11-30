Челсі – Вест Хем: Ярмоленко виходить на незвичну позицію – натяк на сенсацію у матчі АПЛ

Челсі приймає Вест Хем у 14-му турі чемпіонату Англії. Рахунок та огляд матчу АПЛ 2019/20 читайте на "Футбол 24". Андрій Ярмоленко почав у запасі.

Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Вест Хем на "Футбол 24", стартував о 17:00 за київським часом. Команда Ярмоленка переживає круте піке. "Молоти" не виграли 8 матчів поспіль – за 7 турів АПЛ набрано лише 2 очки. Не дивно, що з зони Ліги чемпіонів Вест Хем опустився на перше місце над зоною вильоту. Команда Пеллегріні, який вже отримав ультиматум, не вигравала з вересня, а на виїзді востаннє перемагала ще в серпні. У Челсі справи, навпаки, суттєво пішли вгору. Хоч підопічні Лемпарда і перервали 6-матчеву переможну серію поразкою від Манчестер Сіті, вони впевнено посідають 4-е місце, а в ЛЧ мають всі шанси пройти в 1/8.

Челсі – Вест Хем: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Цікаво, що Вест Хем не вигравав на Стемфорд Брідж уже 17 років. Для Андрія Ярмоленка це був шанс перервати свою суху серію. Немає голів чи асистів українця, немає очок. Під таким девізом "молоти" жили ось уже 8 матчів АПЛ поспіль. Ярмола голом приніс останню перемогу (над Манчестер Юнайтед), а результативним пасом – нічию з Шеффілд Юнайтед. Ще один забитий м'яч екс-динамівця допоміг вивезти нічию з Борнмута – це була його єдина досі вирішальна дія на виїзді цього сезону.

Уже за перші 10 хвилин Челсі міг забивати тричі. Маунту, Пулішічу та Педро дозволяли пробивати з меж штрафного. Екс-голкіпер Ліверпуля Девід Мартін та захисники "молотів" встигали блокувати ці постріли, а Крістіан не влучив з близької відстані. У гостей лише момент з ударом Антоніо – вище. Розривають фланги Вест Хема захисники та вінгери Челсі. Весела швидка гра в пас доводить перевагу команди Лемпарда до 69% контролю. Як же злагоджено працюють Маунт, Ковачіч і Жоржінью з гравцями атаки. Паси п'ятками і в розріз нині буденна річ для "синіх".

Джеймс подав з правого флангу так, що снаряд опустився у поперечину. Цього захисника і удвох не можуть стримати гравці Пеллегріні. Зума після кутового пробачив ударом з воротарського. ВХЮ пропускає удар за ударом і не може зв'язати кілька передач на чужій половині, але перехоплення завдяки контрпресингу на якусь мить оголило редути Челсі. Андерсону дозволили на швидкості протягнути м'яч по центру, Снодграс, який вийшов на фланг Ярмоленка, подав, а Кепа з проблемами парирував удар Антоніо впритул.

Здавалося, заспокоїв гру Вест Хем до перерви, але на 43-й Ковачічу дозволили без перешкод пробити метрів з 20-и. Мартін парирував і удар хорвата, і добивання Жиру з офсайду. Пулішіч втратив ще один супермомент, з кількох метрів пробивши над воротами. Челсі награв мінімум на 2 голи до перерви, але не забив жодного. Вест Хем втратив свій золотий шанс. Конкурент Ярмоленка Снодграс став найкращим з польових гравців Вест Хема за 45 хвилин, але головний герой – 33-річний воротар, який витягнув 5 ударів у дебютному матчі за клуб.

Відразу після перерви Форналс покотив Крессвелу на хід у штрафний, той легко пошив у дурні Джеймса і викрутив у дальній кут. Несподіванка. Поки Челсі тільки намагається повернути свою найкращу гру, Вест Хем починає тиснути і втрачає блискучі моменти. Удар Вальбуени головою дивом парирував Кепа, а Антоніо не спромігся забити з двох метрів – забув, як пробивати, Майкл. Антоніо забиває, заносячи і м'яч, і суперника у ворота. VAR скасував гол через гру рукою. Ярмоленко вийшов на останні 20 з гаком хвилин. Замінив українець Андерсона і озташувався на позиції плеймейкера в центрі. Незвично.

Ярмоленко непогано грає на підбираннях і комбінує з партнерами, але Снодграс віддав неточний пас у відповідь. Аллє також запоров перспективну контру невдалою передачею на Райса. Екс-вінгер донецького Шахтаря вийшов на правий фланг Челсі та створив момент. Однак гострий пас Вілліана в останній момент винесли захисники. Добре рухається Вест Хем після перерви в обороні. Джеймс змушений був пробивати метрів з 25-и, не дуже влучно.