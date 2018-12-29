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Вест Хем запропонує контракт Насрі на півроку

00:38 1 Читать на русском
Вест Хем запропонує контракт Насрі на півроку
Самір Насрі / AFP

Хавбек Самір Насрі, який зараз перебуває у статусі вільного агента, за крок від переходу в лондонський клуб.

"Молотобійці" найближчим часом запропонують французькому півзахисникові контракт, за умовами якого він отримуватиме 80 тисяч фунтів на тиждень, повідомляє Mirror.

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За інформацією джерела, контракт буде розрахований на 6 місяців. Наразі француз відбуває дискваліфікацію за вживання заборонених препаратів, також він намагався приховати це і зробив очищення крові у грудні 2016 року. Термін бану завершується у січні цього року.

Останнім клубом Насрі був турецький Антальяспор. Вінгер відомий своїми виступами за Марсель, Арсенал, Севілью та Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що Насрі вже грав під керівництвом Мануеля Пеллегріні в Манчестер Сіті і вигравав АПЛ у сезоні 2013/2014.

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