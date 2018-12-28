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Вест Хем Ярмоленка встановив клубний рекорд

09:23 8 Читать на русском
Вест Хем Ярмоленка встановив клубний рекорд
Вест Хем встановив рекорд / фото: ФК Вест Хем

Завдяки перемозі над Саутгемптоном в матчі 19 туру АПЛ Вест Хем встановив рекордне досягнення в історії клубу.

В поєдинку 19 туру АПЛ Вест Хем обіграв Саутгемптон, поступаючись по ходу зустрічі. Дубль Феліпе Андерсона приніс лондонцям перемогу з рахунком 2:1.

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Ці 3 очки дозволили команді Андрія Ярмоленка встановити рекордне досягнення. У грудні Вест Хем провів 6 поєдинків, у яких здобув 5 перемог та лише одного разу поступився. 15 набраних очок протягом одного календарного місяця – найвищий показник в історії клубу, повідомляє Opta.

Вест Хем завершив перше коло АПЛ на 9 позиції, набравши 27 очок.

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Англія19 турСент-Мері'с (Саутгемптон)

Саутгемптон - Вест Хем: Четвер 27 грудня 2018

Саутгемптон
Матч завершено
1 : 2
Вест Хем
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Вест Хем Вест Хем Англія Рекорди Саутгемптон - Вест Хем
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