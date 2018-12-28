Вест Хем Ярмоленка встановив клубний рекорд

Завдяки перемозі над Саутгемптоном в матчі 19 туру АПЛ Вест Хем встановив рекордне досягнення в історії клубу.

В поєдинку 19 туру АПЛ Вест Хем обіграв Саутгемптон, поступаючись по ходу зустрічі. Дубль Феліпе Андерсона приніс лондонцям перемогу з рахунком 2:1.

Саутгемптон – Вест Хем – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ці 3 очки дозволили команді Андрія Ярмоленка встановити рекордне досягнення. У грудні Вест Хем провів 6 поєдинків, у яких здобув 5 перемог та лише одного разу поступився. 15 набраних очок протягом одного календарного місяця – найвищий показник в історії клубу, повідомляє Opta.

Вест Хем завершив перше коло АПЛ на 9 позиції, набравши 27 очок.

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