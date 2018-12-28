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Райс продовжив контракт з Вест Хемом

21:42 100 Читать на русском
Райс продовжив контракт з Вест Хемом
Деклан Райс / ФК Вест Хем

Молодий хавбек "молотобійців" продовжив співпрацю з клубом.

Офіційний сайт лондонського клубу оголосив про продовження співпраці з 19-річним хавбеком Декланом Райсом. Повідомляється, що Райс підписав новий контракт з клубом до літа 2024 року.

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До слова, Райс є вихованцем "молотобійців" й приєднався до Вест Хема у 14-річному віці. У поточному сезоні перспективний півзахисник зіграв у складі Вест Хема 19 матчів у всіх турнірах.

Теги
Англія Вест Хем Вест Хем Деклан Райс Деклан Райс
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