Лондонський клуб все менше вірить у можливість знову запросити у команду Джессі Лінгарда.

Хавбек Ман Юнайтед провів у складі "молотів" другу половину минулого сезону, виступаючи на правах оренди. 9 голів та 4 асисти переконали "червоних дияволів" дати Лінгарду ще один шанс.

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Відтак, Вест Хем змушений шукати альтернативу. За інформацією британської преси, у Лондоні може опинитися гравець Сан-Паулу Ігор Гомес. 22-річний бразилець, якого називають "новим Кака", здатен вирішити чимало кадрових проблем.

Варто зауважити, що Гомес може закрити будь-яку позицію в атакувальній третині поля. Зокрема, зіграти на лівому фланзі, де незабаром може стати на одного футболіста менше, адже Андрій Ярмоленко готує трансфер у інший клуб.

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