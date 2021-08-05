Лондонский клуб все меньше верит в возможность снова пригласить в команду Джесси Лингарда.

Хавбек Манчестер Юнайтед провел в составе "молотов" вторую половину прошлого сезона, выступая на правах аренды. 9 голов и 4 ассиста убедили "красных дьяволов" дать Лингарду еще один шанс.

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Поэтому, Вест Хэм вынужден искать альтернативу. По информации британской прессы, в Лондоне может оказаться игрок Сан-Паулу Игор Гомес. 22-летний бразилец, которого называют "новым Кака", способен решить немало кадровых проблем.

Стоит заметить, что Гомес может закрыть любую позицию в атакующей трети поля. В частности, сыграть на левом фланге, где вскоре может стать на одного футболиста меньше, ведь Андрей Ярмоленко готовит трансфер в другой клуб.

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