Лондонський клуб розглядає варіант із запрошенням центрбека Шахтаря і збірної України, якого вже не вперше сватають в АПЛ.

Шоста команда Прем'єр-ліги сезону 2020/21 планує підсилити ланку оборони. У поле зору Вест Хема знову потрапив Микола Матвієнко, за яким лондонці стежили ще минулого року, стверджує 90min.

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У серпні 2020-го українець цікавив також Лідс, Евертон та Вулверхемптон, а ще раніше був близьким до переходу в Арсенал. Проте 25-річний Матвієнко і досі залишається в Шахтарі, а його контракт чинний до 30 червня 2025-го.

Щоправда, Микола – не єдиний варіант для підсилення Вест Хема. Клуб Андрія Ярмоленка розглядає і альтернативні кандидатури. Це Курт Зума з Челсі та Муктар Діакабі з Валенсії.

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