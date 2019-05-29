Вест Хем Ярмоленка розпочав чистку кадрів – клуб офіційно оголосив про відхід чотирьох гравців

Лондонський Вест Хем готується до масових трансферів у міжсезоння.

Вест Хем на офіційному сайті оголосив про майбутній відхід голкіпера Адріана і нападника Енді Керролла.

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Гравці покинуть клуб після того, як їх чинні контракти завершаться 30 червня цього року. Також з команди підуть колишній півзахисник збірної Франції Самір Насрі та іспанський нападник Тоні Мартінес.

Власники клубу подякували усім гравцям за внесок в досягнення клубу і побажали успіхів у майбутньому.

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