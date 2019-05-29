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Вест Хем Ярмоленка розпочав чистку кадрів – клуб офіційно оголосив про відхід чотирьох гравців

17:28 1795 Читать на русском
Вест Хем Ярмоленка розпочав чистку кадрів – клуб офіційно оголосив про відхід чотирьох гравців
Енді Керрол / Reuters

Лондонський Вест Хем готується до масових трансферів у міжсезоння.

Вест Хем на офіційному сайті оголосив про майбутній відхід голкіпера Адріана і нападника Енді Керролла.

Конкурент Зінченка може стати одноклубником Ярмоленка у Вест Хемі

Гравці покинуть клуб після того, як їх чинні контракти завершаться 30 червня цього року. Також з команди підуть колишній півзахисник збірної Франції Самір Насрі та іспанський нападник Тоні Мартінес.

Власники клубу подякували усім гравцям за внесок в досягнення клубу і побажали успіхів у майбутньому.

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Теги
Англія Енді Керрол Енді Керрол Адріан Адріан Вест Хем Вест Хем Трансфери Тоні Мартінес Тоні Мартінес Самір Насрі Самір Насрі
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