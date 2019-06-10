Манчестер Сіті заманює Феліша космічною зарплатою

Євро-2020 — 9 черв 5605
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Україна – Люксембург: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка
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Україна – Люксембург: пряма трансляція прес-конференції Андрія ШевченкаЄвро-2020 — 9 черв 2006
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Циганков зацікавив Севілью – Мончі давно спостерігає за українцемІспанія — 9 черв 3041
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Люксембург звернеться у міжнародний арбітражний суд в Лозанні, якщо програє апеляцію щодо натуралізації МораєсаЄвро-2020 — 9 черв 2681
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Україна – Люксембург: двоє гравців "синьо-жовтих" не зможуть взяти участь у поєдинку через пошкодження, – ТК ФутболЄвро-2020 — 9 черв 7729