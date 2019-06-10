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Манчестер Сіті заманює Феліша космічною зарплатою

01:00 89 Читать на русском
Манчестер Сіті заманює Феліша космічною зарплатою
Жоау Феліш / Фото CNN

Півзахисник Бенфіки Жоау Феліш матиме можливість пограти пліч-о-пліч з Олександром Зінченком.

Керівництво Манчестер Сіті серйозно налаштоване на підписання Жоау Феліша, повідомляє Record.

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За інформацією видання, "містяни" мають намір запропонувати юному таланту 5-річний контракт із зарплатою 6 млн євро на рік.

Таким чином команда Хосепа Гвардіоли хоче випередити інші європейські гранди, які також полюють на 19-річного гравця.

У поточному сезоні Жоау зіграв 42 матчі за "орлів", в яких відзначився 19-ма голами і 11-ма ассистами.

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