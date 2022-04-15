"Молоти" розгромили на виїзді Ліон (3:0) і зіграють у півфіналі Ліги Європи 2021/22. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Вирішальними у поєдинку стали останні хвилини першого тайму. Спершу Крейг Доусон замкнув подачу з кутового, а перед перервою Деклан Райс подвоїв перевагу Вест Хема.

Визначилися півфінальні пари Ліги Європи 2021/22

На старті другої половини гри Джаррод Боуен поставив крапку в матчі. Андрій Ярмоленко вийшов на останні хвилини, долучившись до тріумфу своєї команди. 0:3 – "молоти" після нічиєї в першому матчі (1:1) тріумфували на виїзді. У складі Ліона ігровий час отримав і Тете, який теж вийшов на заміну.

Для Вест Хема це перший вихід у півфінал єврокубка з 1976 року. За путівку до фіналу команда Девіда Мойєса зіграє з Айнтрахтом Франкфурт, який сенсаційно вибив Барселону.

Вест Хем розтрощив команду Тете і зіграє у півфіналі ЛЄ проти кривдника Барселони – Ярмоленко встиг створити момент