"Молоты" разгромили на выезде Лион (3:0) и сыграют в полуфинале Лиги Европы 2021/22. Смотрите видео голов и обзор матча.

Решающими в поединке стали последние минуты первого тайма. Сначала Крэйг Доусон замкнул подачу с углового, а перед перерывом Деклан Райс удвоил преимущество Вест Хэма.

Определились полуфинальные пары Лиги Европы 2021/22

На старте второй половины игры Джаррод Боуэн поставил точку в матче. Андрей Ярмоленко вышел на последние минуты, приобщившись к триумфу своей команды. 0:3 – "молоты" после ничьей в первом матче (1:1) триумфовали на выезде. В составе Лиона игровое время получил и Тете, тоже вышедший на замену.

Для Вест Хэма это первый выход в полуфинал еврокубка с 1976 года. За путевку в финал команда Дэвида Мойеса сыграет с Айнтрахтом Франкфурт, который сенсационно выбил Барселону.

Вест Хэм разбил команду Тете и сыграет в полуфинале ЛЕ против обидчика Барселоны – Ярмоленко успел создать момент