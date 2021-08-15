Програму дня в Англії відкривав поєдинок на Сент-Джеймс Парк між місцевим Ньюкаслом і Вест Хемом. Лондонці приїхали на матч з Ярмоленко у запасі, а його місце в основі зайняв Боуен. Андрія випустять лишень на останні чотири хвилини компенсованого часу.

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Зате українцю вдалося подивитись на топовий футбол з найкращих місць на стадіоні. Фаворитами вважалися "молотобійці", які завершили попередній сезон на 6-му місці в АПЛ, однак вже на 5-й хвилині вони пропустили гол: Сен-Максімен на правому фланзі ефектно розхитав Райса й виконав подачу на ближню стійку, а Вілсон замкнув – 1:0! Втім, вже через 13 хвилин гості зрівняли рахунок внаслідок розмашистої атаки з вриванням Кресвелла на лівий край штрафного та прострілом, який завершив Боуен. Арбітр спочатку скасував гол через офсайд, але VAR показав, що все чисто, адже Боуен до м'яча не торкнувся – гол забив Кресвелл. 1:1.

Після цього команди розмінялися низкою небезпечних моментів. Вест Хем міг вирватись уперед на 23-й хвилині внаслідок ефектного слалому Боуена з виходом віч-на-віч (голкіпер парирував його подальший удар), Ньюкасл на 27-й відповів закрученим пострілом Альмірона в дев'ятку (Фабіанскі перевів м'яч у поперечку), а крім цього було кілька хороших дальніх пострілів та кросів. Зрештою, у цих гойдалках доля посміхнулася господарям: на 40-й хвилині Рітчі подав з правого флангу вздовж воротарського, а Мерфі замкнув головою – 2:1! Гості, однак, могли зрівняти вже на 45-й зусиллями Бенрама, але його удар пройшов повз ліву стійку.

Не забивши наприкінці першого тайму, Вест Хем відзначився на старті другого внаслідок відкривання Антоніо на лівому фланзі та подачі на дальню стійку, яку спокійно перетворив у гол Бенрама. Цей епізод надихнув "хаммерс", і вже на 62-й хвилині вони заробили пенальті за грубий підкат від Мерфі. Антоніо взявся його виконувати, але Вудман парирував постріл! Втім, тут же на добиванні зіграв Соучек. 2:3!

Ще за чотири хвилини Вест Хем закріпив свою перевагу контратакою, в якій Антоніо отримав передачу на правий край штрафного. В завершенні моменту Майкл вистрілив точно в дальній нижній кут – 2:4! Цей гол став 47-м для нападника в АПЛ. Антоніо за цим показником зрівнявся з Паоло Ді Каніо.

Ньюкасл намагався відігратись, огризнувшись кількома непоганими підходами до воріт, але Вест Хем вже не відпускав гру. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "молотобійців".

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