Программу дня в Англии открывал поединок на Сент-Джеймс Парк между местным Ньюкаслом и Вест Хэмом. Лондонцы приехали на матч с Ярмоленко в запасе, а его место в основе занял Боуэн. Андрея выпустят только на последние четыре минуты компенсированного времени.

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Зато украинцу удалось посмотреть на топовый футбол из лучших мест на стадионе. Фаворитами считались "молотобойцы", которые завершили предыдущий сезон на 6-м месте в АПЛ, но уже на 5-й минуте они пропустили гол: Сен-Максимен на правом фланге эффектно раскачал Райса и исполнил подачу на ближнюю штангу, а Уилсон замкнул – 1:0! Впрочем, уже через 13 минут гости сравняли счёт в результате размашистой атаки с вбегания Кресуэлла на левый край штрафной и прострела, который завершил Боуэн. Арбитр сначала отменил гол из-за офсайда, но VAR показал, что всё чисто. 1:1.

После этого команды разменялись рядом опасных моментов. Вест Хэм мог вырваться вперёд на 23-й минуте в результате эффектного слалома Боуэна с выходом один на один (голкипер парировал его последующий удар), Ньюкасл на 27-й ответил закрученным выстрелом Альмирона в девятку (Фабиански перевёл мяч в перекладину), а кроме этого было несколько хороших дальних выстрелов и кроссов. В конце концов, в качелях судьба улыбнулась хозяевам: на 40-й минуте Ритчи подал с правого фланга вдоль вратарской, а Мерфи замкнул головой – 2:1! Гости, однако, могли сравнять уже на 45-й усилиями Бенрама, но его удар прошел мимо левой штанги.

Не забив в конце первого тайма, Вест Хэм отличился на старте второго вследствие открывания Антонио на левом фланге и подачи на дальнюю штангу, которую спокойно превратил в гол Бенрама. Этот эпизод вдохновил "хаммерс", и уже на 62-й минуте они заработали пенальти за грубый подкат от Мёрфи. Антонио взялся его исполнять, но Вудман парировал выстрел! Впрочем, тут же на добивании сыграл Соучек. 2:3!

Ещё через четыре минуты Вест Хэм закрепил своё преимущество контратакой, в которой Антонио получил передачу на правый край штрафной. В завершении момента Майкл выстрелил точно в дальний нижний угол – 2:4! Этот гол стал 47-м для нападающего в АПЛ. Антонио по этому показателю сравнялся с Паоло Ди Канио.

Ньюкасл пытался отыграться, огрызнувшись несколькими неплохими подходами к воротам, но Вест Хэм уже не отпускал игру. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "молотобойцев".

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