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Вест Хем та ще два клуби АПЛ зацікавлені у підписанні екс-хавбека збірної Аргентини

12:23 197 Читать на русском
Вест Хем та ще два клуби АПЛ зацікавлені у підписанні екс-хавбека збірної Аргентини
Ніколас Гайтан / Chicago Tribune

Одразу декілька клубів англійської Прем'єр-ліги проявляють інтерес до аргентинського півзахисника Ніколаса Гайтана.

Наразі 31-річний аргентинець є гравцем Чикаго Файр, у складі якого зіграв 27 матчів та забив 4 голи в минулому сезоні МЛС, але його контракт з американським клубом закінчується у грудні. У послугах екс-гравця Атлетіко, Бенфіки та Бока Хуніорс зацікавлені англійські Вест Хем, Астон Вілла і Шеффілд Юнайтед, інформує The Guardian.

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Повідомляється, що усі претенденти на аргентинця готові запропонувати йому контракт на два роки.

Зазначимо, що в активі Гайтана є 19 матчів та 2 голи за збірну Аргентини. Востаннє до лав "альбіселесте" хавбек залучався у 2016-му році.

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Англія Вест Хем Вест Хем Астон Вілла Астон Вілла Шеффілд Юнайтед Шеффілд Юнайтед Чикаго Файр Чикаго Файр Ніколас Гайтан Ніколас Гайтан
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