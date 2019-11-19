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Ярмоленко може отримати нового тренера – Вест Хем націлився на Бенітеса

14:09 267 Читать на русском
Ярмоленко може отримати нового тренера – Вест Хем націлився на Бенітеса
Рафаель Бенітес / Getty Images

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні ризикує втратити свою посаду через незадовільні результати команди у поточному сезоні.

Лондонський клуб звернув увагу на Рафаеля Бенітеса, інформує Daily Mirror.

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Керівництво "молотків" стурбоване провальними результатами команди (жодної перемоги в останніх семи матчах) і заздалегідь готується до можливої відставки Пеллегріні. Бенітес отримує чималу зарплатню в китайському Далянь Іфань (12 млн фунтів), однак повернення в АПЛ може зацікавити його, і він розгляне пропозицію Вест Хема.

Нагадаємо, у минулому сезоні іспанський фахівець посів 13 сходинку чемпіонату Англії разом з Ньюкаслом. Також він відомий за роботою в Челсі і Ліверпулі, з якими вигравав Лігу Європи і Лігу чемпіонів відповідно.

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Теги
Англія Вест Хем Вест Хем Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Рафаель Бенітес Рафаель Бенітес
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