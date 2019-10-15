Вест Хем привітав Ярмоленка із забитим голом у ворота збірної Португалії

Клуб легіонера збірної України оперативно відреагував на забитий м'яч у надважливій грі проти чемпіонів Європи.

Офіційний Твіттер Вест Хема відзначив результативний удар свого футболіста у матчі 8-го туру відбору до Євро-2020 у ворота Португалії (2:1).

Ярмоленко: У збірної України з'явився менталітет переможців

"Гол Ярмоленка допоміг Україні стати переможцем групи В кваліфікації Євро-2020 минулої ночі! Вітаємо, Ярмоленко!", – привітав свого півзахисника клубний Твітер.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко у вчорашньому матчі забив другий гол і допоміг своїй команді здобути такий бажаний вихід на чемпіонат Європи.

Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду