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Вест Хем привітав Ярмоленка із забитим голом у ворота збірної Португалії

14:27 1196 Читать на русском
Вест Хем привітав Ярмоленка із забитим голом у ворота збірної Португалії
Андрій Ярмоленко / Фото з відкритих джерел

Клуб легіонера збірної України оперативно відреагував на забитий м'яч у надважливій грі проти чемпіонів Європи.

Офіційний Твіттер Вест Хема відзначив результативний удар свого футболіста у матчі 8-го туру відбору до Євро-2020 у ворота Португалії (2:1).

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"Гол Ярмоленка допоміг Україні стати переможцем групи В кваліфікації Євро-2020 минулої ночі! Вітаємо, Ярмоленко!", – привітав свого півзахисника клубний Твітер.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко у вчорашньому матчі забив другий гол і допоміг своїй команді здобути такий бажаний вихід на чемпіонат Європи.

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