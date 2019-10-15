Вест Хэм поздравил Ярмоленко с забитым голом в ворота сборной Португалии

Клуб легионера сборной Украины оперативно отреагировал на забитый мяч в сверхважной игре против чемпионов Европы.

Официальный Твиттер Вест Хэма отметил результативный удар своего футболиста в матче 8-го тура отбора к Евро-2020 в ворота Португалии (2:1).

Ярмоленко: У сборной Украины появился менталитет победителей

"Гол Ярмоленко помог Украине стать победителем группы В квалификации Евро-2020 минувшей ночью Поздравляем, Ярмоленко!", – поздравил своего полузащитника клубный Твиттер.

Напомним, Андрей Ярмоленко во вчерашнем матче забил второй гол и помог своей команде одержать столь желанный выход на чемпионат Европы.

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