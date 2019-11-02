toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КАРПАТИ - ШАХТАР ЛЕВАНТЕ - БАРСЕЛОНА ВЕСТ ХЕМ - НЬЮКАСЛ

Вест Хем – Ньюкасл – 2:3 – відео голів та огляд матчу

19:41 572 Читать на русском
Вест Хем – Ньюкасл – 2:3 – відео голів та огляд матчу
Вест Хем – Ньюкасл – відео голів та огляд матчу / твіттер АПЛ

Вест Хем ледь не здійснив камбек у матчі проти Ньюкасла в 11 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Вест Хем – Ньюкасл.

73’ Фабіан Бальбуена
90’ Роберт Снодграс
 
Кіран Кларк 16’
Федеріко Фернандес 22’
Джонджо Шелві 51’
16’ Кіран Кларк
22’ Федеріко Фернандес
51’ Джонджо Шелві
73’ Фабіан Бальбуена
90’ Роберт Снодграс

Ньюкасл ще в першому таймі забезпечив собі комфортну перевагу. Спочатку після подачі Шелві зі штрафного Жоелінтон скинув на Кларка, і той ударом головою розстріляв ворота Роберто. Через 6 хвилин Федеріко Фернандес подвоїв перевагу "сорок". Додамо, що Ярмоленко провалив першу половину та був замінений у перерві.

Ньюкасл обіграв Вест Хем у яскравому виїзному матчі АПЛ – Ярмоленко став найгіршим і отримав покарання

В другому таймі Шелві ударом зі штрафного зробив рахунок розгромним. Бальбуена зумів скоротити відставання і подарував надію на камбек Вест Хему. Снодграсс в компенсований час зробив різницю мінімальною, але Ньюкасл втримав перемогу.

Таким чином, Ньюкасл набрав 12 очок та піднявся на 15 позицію, Вест Хем з 13 пунктами лишився на 12 місці.

blog_ava
Ньюкасл обіграв Вест Хем у яскравому виїзному матчі АПЛ – Ярмоленко став найгіршим і отримав покарання
18:59
7253
Теги
Українці за кордоном Англія Відеоновини Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем АПЛ Ньюкасл Ньюкасл Вест Хем - Ньюкасл
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
38
хв
Торіно
21:45
Ювентус
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук