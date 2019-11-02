Вест Хем – Ньюкасл – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Вест Хем ледь не здійснив камбек у матчі проти Ньюкасла в 11 турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Вест Хем – Ньюкасл.

Ньюкасл ще в першому таймі забезпечив собі комфортну перевагу. Спочатку після подачі Шелві зі штрафного Жоелінтон скинув на Кларка, і той ударом головою розстріляв ворота Роберто. Через 6 хвилин Федеріко Фернандес подвоїв перевагу "сорок". Додамо, що Ярмоленко провалив першу половину та був замінений у перерві.

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В другому таймі Шелві ударом зі штрафного зробив рахунок розгромним. Бальбуена зумів скоротити відставання і подарував надію на камбек Вест Хему. Снодграсс в компенсований час зробив різницю мінімальною, але Ньюкасл втримав перемогу.

Таким чином, Ньюкасл набрав 12 очок та піднявся на 15 позицію, Вест Хем з 13 пунктами лишився на 12 місці.