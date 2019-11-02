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Ньюкасл обыграл Вест Хэм в ярком выездном матче АПЛ – Ярмоленко стал худшим и получил наказание

19:00 800 Читати українською
Ньюкасл обыграл Вест Хэм в ярком выездном матче АПЛ – Ярмоленко стал худшим и получил наказание
Вест Хэм – Ньюкасл: счет и обзор матча АПЛ 2 ноября 2019 – Ярмоленко провел лишь тайм

Вест Хэм уступил Ньюкаслу (2:3) в 11-м туре АПЛ 2019/20. Андрей Ярмоленко вышел с первых минут. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

73’ Фабиан Бальбуэна
90’ Роберт Снодграс
 
Киран Кларк 16’
Фредерико Фернандес 22’
Джонджо Шелви 51’
16’ Киран Кларк
22’ Фредерико Фернандес
51’ Джонджо Шелви
73’ Фабиан Бальбуэна
90’ Роберт Снодграс

Матч, как и онлайн-трансляция Вест Хэм – Ньюкасл на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Команда Ярмоленко набрала лишь 2 очка за последние 4 тура и ей не было куда отступать. "Сороки" до сих пор свои единственные 3 очка на выезде взяли именно в Лондоне, еще в августе неожиданно обыграв Тоттенхэм 1:0. Команды до отчетной встречи разделяли 4 балла. "Молоты" занимали 10-е место, а Ньюкасл находился на грани зоны вылета. В прошлом сезоне АПЛ две сухие победы одержал Вест Хэм. Зато перед тем уже "сороки" выиграли оба поединка сезона.

Вест Хэм – Ньюкасл: онлайн-трансляция матча – Ярмоленко в основе

Команда Брюса активнее начала. Пытались "сороки" нагружать фланг Ярмоленко, но Андрей поначау неплохо действовал в борьбе и на подборах. Очень нервно начали "молоты" в целом, а 30-летний вингер сборной Украины успел дважды потерять мяч за первые 7 минут. Вальбуэна рикошетом от плеча Кларка нанес первый удар Вест Хэма на 11-й минуте. Не очень прицельно, хотя и из пределов вратарской. И снова Снодграсс подал угловой, а Вальбуэна пытался замкнуть метров с 8-и – с тем же успехом. Ньюкасл легко вышел вперед. Киран Кларк замкнул сброс Жоэлингтона после штрафного – красивая воздушная комбинация.

На 22-й минуте Ньюкасл впервые в сезоне АПЛ забил 2 гола за матч. Федерико Фернандес идеально переправил мяч через Роберто после заброса в штрафную на грани офсайда. Сразу же Сен-Максимен выбегал на одного вратаря Вест Хэма, но проиграл дуэль. Шокирующие провалы "молотов" во всех линиях. Ярмоленко больше пользы приносит при обороне, чем в атаке, где преимущественно смещается от чужих ворот ближе к своим и действует очень растерянно в первые 35 минут. Очередной фантастический момент у Сен-Максимена, который на скорости уничтожает "молотов", как слизней. Роберто чудом дважды подряд парирует, а удар Шелви приняла на себя перекладина.

Вест Хэм впервые попал в ворота на 41-й. Алле использовал заброс из глубины и пробил через себя прямо в голкипера. Вальбуэна после подачи Снодграсса в компенсированное время расстреливал Дубравку, однако вратарь эффектно потянул из-под перекладины. Ньюкасл просто унижал лондонцев в первой половине: 4:0 по стопроцентным моментам, 6:2 по точным ударам. Ярмоленко завершил тайм с худшим баллом среди игроков обеих команд (5,65 от Whoscored и 6,1 от Sofascore) – 7 потерь, проигранная борьба, полное отсутствие креатива, жалкие 16 контактов с мячом, меньше только у вратаря и нападающего Вест Хэма, а такоже центрбека гостей. На второй тайм украинец уже не вышел, уступив место на поле Лансини.

Впрочем, нынешнему Вест Хэму ничего не поможет. Гол Йедлина арбитр отменил с помощью VAR, но экс-хавбек Ливерпуля Шелви роскошным ударом со штрафного метров с 25-и прошил Роберто в третий раз. Сразу после этого Айети, который вышел в перерыве вместо Нобла, вывели на вратаря, но швейцарец удару предпочел откатить назад – решение, которое просто в голове не укладывается. Вторая острая атака команды Пеллегрини завершилась неудачным ударом Алле ножницами после закидончика Андерсона. И все же стандарт сработал и в пользу Вест Хэма. Андерсон на 73-й подал угловой справа, Алле продолжил, а Вальбуэна пробивал уже в пустые ворота.

Жоелингтон и Альмирон выбегали в контратаки, но пробили неточно. Разыграли "молоты" атаку, словно по нотам, на левом фланге, а Снодграсс эффектно с лета в падении замкнул подачу. Учитывая, что шотландец после перерыва играл на позиции Ярмоленко, перспективы украинца на следующие туры усложняются. Однако на большее, чем сократить разрыв до минимума, лондонцы не сподобились. В присутствии 59 907 зрителей Вест Хэм потерпел болезненное поражение против очень скромного в предыдущих турах Ньюкасла. Команда украинца опустилась на 11-е место. Ньюкасл расположился на спасительной 17-й строчке.

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Вест Хэм – Ньюкасл: онлайн-трансляция матча – Ярмоленко в основе
16:55
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Теги
Украинцы за рубежом Англия Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Сборная Украины Главное Вест Хэм Вест Хэм Ньюкасл Ньюкасл Вест Хэм - Ньюкасл
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