Ньюкасл обыграл Вест Хэм в ярком выездном матче АПЛ – Ярмоленко стал худшим и получил наказание

Вест Хэм уступил Ньюкаслу (2:3) в 11-м туре АПЛ 2019/20. Андрей Ярмоленко вышел с первых минут. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Вест Хэм – Ньюкасл на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Команда Ярмоленко набрала лишь 2 очка за последние 4 тура и ей не было куда отступать. "Сороки" до сих пор свои единственные 3 очка на выезде взяли именно в Лондоне, еще в августе неожиданно обыграв Тоттенхэм 1:0. Команды до отчетной встречи разделяли 4 балла. "Молоты" занимали 10-е место, а Ньюкасл находился на грани зоны вылета. В прошлом сезоне АПЛ две сухие победы одержал Вест Хэм. Зато перед тем уже "сороки" выиграли оба поединка сезона.

Вест Хэм – Ньюкасл: онлайн-трансляция матча – Ярмоленко в основе

Команда Брюса активнее начала. Пытались "сороки" нагружать фланг Ярмоленко, но Андрей поначау неплохо действовал в борьбе и на подборах. Очень нервно начали "молоты" в целом, а 30-летний вингер сборной Украины успел дважды потерять мяч за первые 7 минут. Вальбуэна рикошетом от плеча Кларка нанес первый удар Вест Хэма на 11-й минуте. Не очень прицельно, хотя и из пределов вратарской. И снова Снодграсс подал угловой, а Вальбуэна пытался замкнуть метров с 8-и – с тем же успехом. Ньюкасл легко вышел вперед. Киран Кларк замкнул сброс Жоэлингтона после штрафного – красивая воздушная комбинация.

На 22-й минуте Ньюкасл впервые в сезоне АПЛ забил 2 гола за матч. Федерико Фернандес идеально переправил мяч через Роберто после заброса в штрафную на грани офсайда. Сразу же Сен-Максимен выбегал на одного вратаря Вест Хэма, но проиграл дуэль. Шокирующие провалы "молотов" во всех линиях. Ярмоленко больше пользы приносит при обороне, чем в атаке, где преимущественно смещается от чужих ворот ближе к своим и действует очень растерянно в первые 35 минут. Очередной фантастический момент у Сен-Максимена, который на скорости уничтожает "молотов", как слизней. Роберто чудом дважды подряд парирует, а удар Шелви приняла на себя перекладина.

Вест Хэм впервые попал в ворота на 41-й. Алле использовал заброс из глубины и пробил через себя прямо в голкипера. Вальбуэна после подачи Снодграсса в компенсированное время расстреливал Дубравку, однако вратарь эффектно потянул из-под перекладины. Ньюкасл просто унижал лондонцев в первой половине: 4:0 по стопроцентным моментам, 6:2 по точным ударам. Ярмоленко завершил тайм с худшим баллом среди игроков обеих команд (5,65 от Whoscored и 6,1 от Sofascore) – 7 потерь, проигранная борьба, полное отсутствие креатива, жалкие 16 контактов с мячом, меньше только у вратаря и нападающего Вест Хэма, а такоже центрбека гостей. На второй тайм украинец уже не вышел, уступив место на поле Лансини.

Впрочем, нынешнему Вест Хэму ничего не поможет. Гол Йедлина арбитр отменил с помощью VAR, но экс-хавбек Ливерпуля Шелви роскошным ударом со штрафного метров с 25-и прошил Роберто в третий раз. Сразу после этого Айети, который вышел в перерыве вместо Нобла, вывели на вратаря, но швейцарец удару предпочел откатить назад – решение, которое просто в голове не укладывается. Вторая острая атака команды Пеллегрини завершилась неудачным ударом Алле ножницами после закидончика Андерсона. И все же стандарт сработал и в пользу Вест Хэма. Андерсон на 73-й подал угловой справа, Алле продолжил, а Вальбуэна пробивал уже в пустые ворота.

Жоелингтон и Альмирон выбегали в контратаки, но пробили неточно. Разыграли "молоты" атаку, словно по нотам, на левом фланге, а Снодграсс эффектно с лета в падении замкнул подачу. Учитывая, что шотландец после перерыва играл на позиции Ярмоленко, перспективы украинца на следующие туры усложняются. Однако на большее, чем сократить разрыв до минимума, лондонцы не сподобились. В присутствии 59 907 зрителей Вест Хэм потерпел болезненное поражение против очень скромного в предыдущих турах Ньюкасла. Команда украинца опустилась на 11-е место. Ньюкасл расположился на спасительной 17-й строчке.