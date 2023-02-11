Михайло Мудрик знову потрапив у стартовий склад, куди після 3-матчевої дискваліфікації також повернувся інший новачок – Жоау Феліш. Відзначаємо і камбек Рубена Лофтуса-Чіка, який у 2023 році ще не виходив на поле. Матч, як і онлайн-трансляція Вест Хем – Челсі на "Футбол 24", почнеться о 14:30. Команда Поттера прагне повернутися на переможний шлях після двох нульових нічиїх. Сьогоднішній суперник набрав 4 очки за 2 тури, завдяки чому уникає зони вильоту, до якої лише 1 бал. Де дивитися матч Вест Хем – Челсі онлайн? Гру транслює Setanta Sports.

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