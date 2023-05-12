Вест Хем – АЗ, Фіорентина – Базель: відео голів та огляд півфіналів ЛК з крутими камбеками
10:21 - Читать на русском
Відбулись перші півфінальні поєдинки Ліги конференцій 2022/23. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
Ліга конференцій, 1/2 фіналу
Вест Хем – АЗ – 2:1
Голи: Бенрама, 66 (п.), Антоніо, 76 – Райндерс, 41
Фіорентина – Базель – 1:2
Голи: Кабрал, 25 – Діуф, 71, Зекірі, 90+3
АЗ вдалось відкрити рахунок наприкінці першого тайму завдяки чіткому дальньому пострілу Райндерса. Але Вест Хем відігрався – Бенрама реалізував пенальті, а Антоніо вдало зіграв на добиванні. 2:1! Лондонці досі непереможні у цьому турнірі.
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