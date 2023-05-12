Відбулись перші півфінальні поєдинки Ліги конференцій 2022/23. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Ліга конференцій, 1/2 фіналу

Вест Хем – АЗ – 2:1

Голи: Бенрама, 66 (п.), Антоніо, 76 – Райндерс, 41

Фіорентина – Базель – 1:2

Голи: Кабрал, 25 – Діуф, 71, Зекірі, 90+3

АЗ вдалось відкрити рахунок наприкінці першого тайму завдяки чіткому дальньому пострілу Райндерса. Але Вест Хем відігрався – Бенрама реалізував пенальті, а Антоніо вдало зіграв на добиванні. 2:1! Лондонці досі непереможні у цьому турнірі.

Матч у Флоренції відбувався за дуже схожим сценарієм. Кабрал забив до перерви, але Базель оформив сенсаційний камбек, відзначившись переможним голом аж на 90+3 хвилині. Матчі-відповіді відбудуться 18 травня.

Вест Хем у першому півфіналі Ліги конференцій оформив камбек з АЗ, Базель вирвав сенсаційну перемогу у Фіорентини